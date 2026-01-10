Secciones

Las protestas de los agricultores y ganaderos se mantienen en pleno fin de semana

Los agricultores españoles mantienen por tercer día consecutivo cortes en diversas carreteras para expresar su rechazo al acuerdo UE-Mercosur por el riesgo que supone para el sector y porque, según denuncian, los productos importados, a menudo, no cumplen las estrictas garantías sanitarias que sí deben respetar ellos.

