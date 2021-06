El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha explicado que los indultos a los líderes independentistas catalanes del 'procés' "no son una medida para solucionar el conflicto político" sino que se tratan de "una medida para mejorar el clima político". En su discurso se ha referido a las palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había pronunciado en el inicio de su comparencia en las que afirmaba que "nunca jamás apoyará" un referéndum de autodeterminación. El líder de ERC ha tirado de ironía y le ha espetado que "dice que no habrá amnistía; también dijo que no habría indultos, denos tiempo". También ha sido muy duro con el Tribunal de Cuentas que ayer hizo públicas las cantidades que gastaron los líderes independentistas en el 'procés': "¿Saben la diferencia entre Ana Botella y Oriol Junqueras? Que el segundo no tiene a su cuñado en el Tribunal de Cuentas". Así ha intervenido en el Congreso, tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar los indultos a los líderes independentistas del 'procés', por los que la semana pasada salieron de la cárcel.