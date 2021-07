Es para muchos el último trámite: un test de antígenos antes de dar comienzo a las vacaciones.Y aunque no siempre sea un requisito indispensable, es la única forma de tomarnos un descanso con total tranquilidad . A los cribados sobre todo acuden los que no tienen la pauta completa o a los que todavía no les ha llegado su turno. No tienen acceso al pasaporte covid y por eso de momento el Gobierno descarta implantarlo de forma general. "Lo importante es evitar el estigma en aquellos no vacunados no porque no han querido sino porque aún no han llegado. Si los impusiéramos estaríamos estigmatizando a los jóvenes", ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Pero sus defensores creen que es la única forma de no cerrar la hostelería.