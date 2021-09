La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha referido hoy al proyecto político que pondrá en marcha de cara a las próximas elecciones y ha advertido que si hay lucha de egos por liderarlo, ella lo abandonará. "Voy a empezar con actos en los que voy a interlocutar con la sociedad. No va de partidos ni va de egos, la protagonista debe de ser la sociedad... No debe ser una suma de partidos ni una suma de egos. No creo en las individualidades, como exista ruido, es probable que yo me vaya", ha dicho en una entrevista en la cadena SER.