El alcalde de Madrid, José Luis Martinez Almeida, se ha convertido en el centro de la polémica por sus declaraciones acerca de la escritora madrileña Almudena Grandes, tras confesar que, para él, la prestigiosa novelista no merece ser hija predilecta de la capital de España. “No lo merece”, dice el primer edil madrileño, del PP, que, de hecho, se opuso a ese reconocimiento a Almudena Grandes cuando ésta falleció y que sí recibió una emotiva despedida de sus lectores. "¿Yo motu propio lo habría hecho? No", afirma en una entrevista a un medio digital de ultraderecha. Y asegura el regidor que sólo accedió porque se lo exigieron los cuatro concejales de Recupera Madrid (un grupo de cuatro concejales tránsfugas de Más Madrid) como condición para aprobar los presupuestos de la ciudad, que finalmente aprobó con los tránsfugas y con el partido ultraderechista Vox. "Ahora, usted me dice ¿a su juicio personal lo merece? Yo creo que no, pero para sacar adelante los presupuestos hay que hacer cesiones", confesaba el alcalde en la entrevista. Sus polémicas declaraciones se han ganado ya el reproche del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en forma de elogio hacia Almudena Grandes y la censura del viudo de la escritora, el poeta Luis García Montero, tacha de mezquinas las palabras de Almeida.