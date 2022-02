La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho este jueves, en el pleno del Congreso, que le "entristece y apena" que la "norma más importante de la Legislatura se sitúe en el campo de rivalidades partidistas". Díaz ha destacado el "carácter histórico" de la reforma laboral "en defensa de la democracia" y ha afirmado que "deja atrás aquello que entronizó como el trabajo basura".

"Debatimos el contenido de una norma que recupera derechos para los trabajadores de nuestro país", ha dicho. La vicepresidenta ha lamentado no haber podido entrar a debatir los contenidos de la norma en las conversaciones previas con los grupos parlamentarios.

"Solo he escuchado proyectos personales, humo y maquillaje. Me entristece que una norma, la más importante de la legislatura, se sustancia en debates superficiales que no ayudan a superar el descrédito de la política. Me entristece que el debate se base en las luchas partidistas. Tal y como me han enseñado en mi casa, concibo la política para mejorar la vida de la gente. Aquí se debate decir sí o no al modelo fracasado del PP, sí o no a un trabajo decente", ha explicado Yolanda Díaz.