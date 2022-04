El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado hoy sorprendido de que el Gobierno vaya a dar "una explicación detallada a ERC o a un conseller del Govern" sobre el presunto espionaje a dirigentes independentistas catalanes y no haga lo suyo con el principal partido de la oposición. Ha habido una llamada fugaz, pero explicaciones, explicaciones, no tengo ninguna...Lamentablemente el Gobierno en más de una ocasión actúa así, da más explicaciones a un miembros del Gobierno de una comunidad autónoma que al Congreso o al principal partido de la oposición", ha dicho a su llegada a Lalín (Pontevedra) para dar el pregón de la LIV Feira do Cocido de la localidad.