La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que "sin ninguna duda" el Gobierno subirá el Salario Mínimo Interprofesional "más que nunca". Asimismo ha pedido a la CEOE que "se comprometa con su país" y ha dado su apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal. "El señor Garamendi sabe que bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta para un país que necesita no sólo que los trabajadores no lo pasen mal sino que dejen de perder poder adquisitivo", ha dicho en los pasillos del Congreso.