La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado hoy que "no existen varitas mágicas" para acabar con la violencia de género mientras exista el machismo. No obstante, se ha mostrado de acuerdo en la necesidad de poner el foco sobre el maltratador, como ha anunciado Grande-Marlaska. "Absoluta unidad institucional...Igualdad e interior trabajamos de la mano. Debatimos propuestas y tratamos de mejorar toda la capacidad en nuestras competencias, pero esto no es solo cuestión policial. Tenemos que trabajar con Educación, con Sanidad, con Derechos Sociales...", ha dicho en una entrevista en la Cadena SER.