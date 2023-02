En el Congreso de los Diputados, el tema más recurrente hoy es la moción de censura contra el Gobierno presentada por Vox con el ex comunista Ramón Tamames como candidato a la presidencia de España. Varios portavoces parlamentarios han ofrecido su opinión y se han escuchado términos como “despropósito” o “esperpento”.Si bien el portavoz de Vox –partido impulsor de la moción-, Iván Espinosa de los Monteros define a Tamames como “una figura indisolublemente unida a la transición española, con unos conocimientos extraordinarios, no sólo de macroeconomía sino de la política española”, en el resto de partidos no ha sido acogida la noticia con tanto entusiasmo.“Me parece un despropósito, igual que a cualquier persona normal. La extrema derecha no quiere construir, quiere hacer ruido, pero si viene, escucharemos su propuesta y le responderemos”, ha valorado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.El diputado de En Comú Podem, Jaume Asens, ha sido aún más duro. “Nos parece un esperpento, la foto refleja un esperpento más propio del siglo pasado. Realmente es una moción contra el PP. Es sorprendente que la encabece él cuando viene de un partido que Vox habría ilegalizado si hubiera podido”.