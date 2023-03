La portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, ha querido hacer este lunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del partido, una “última llamada” al PSOE para alcanzar un acuerdo de última hora para la reforma de la ley del Sólo sí es sí.“La noticia es que el PSOE va a votar con Vox y con el PP la vuelta al código penal de La Manada. Nos parece inconcebible y esperemos que mañana no tengamos que ver esa situación. El PSOE ha dicho que descarta llegar a un acuerdo, pero nosotros no dejamos de insistir y por eso hacemos una última llamada para que vuelvan al acuerdo de Gobierno de leyes para proteger a la mujer y no para desprotegerlas”, ha afirmado.