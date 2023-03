La nueva ley de familias tiene cuatro patas. La primera, la conciliación. Se crean dos nuevos permisos retribuidos para cuidados a familiares o por causa mayor; y un tercero no retribuido de ocho semanas para atender a niños hasta los 8 años.Segunda pata, protección a las familias. Más madres podrán acceder a la renta crianza de 100 euros mensuales. Las familias monomarentales con dos hijos, entre otras, accederan a los mismos beneficios que las numerosas, categoría a la que también se sumarán más familias en distintas circunstancias.Tercera pata: los otros tipos de familia. Se equiparan los derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho y se genera un nuevo marco de reconocimiento para familias lgtbi, familias múltiples o adoptivas. Finalmente, por recomendación del Consejo de Estado la ley no incluye el veto previsto al pin parental. Es una ley del departamento de Ione Belarra, que lo ha celebrado con un vídeo en twitter porque aunque lo ha pedido, no ha sido ella quien ha salido a defender su ley tras el Consejo de Ministros. Ahora inicia el trámite parlamentario.