El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido esta mañana en un mítin de campaña en Toledo, y desde allí ha condenado los pactos del Gobierno con Bildu, por llevar en sus listas a 40 condenados por terrorismo y a "siete asesinos en sus listas". El presidente del PP ha criticado que el PSOE siga teniendo de socio de Gobierno a Bildu. "Es inaceptable que sigan siendo sus socios y que los candidatos de Sánchez se callen. Yo no voy a optar por avalar el despropósito de Bildu, no me van a silenciar" y ha añadido que "me repugna, igual que a la mayoría de votantes del PSOE, que Bildu lleve asesinos en sus listas; me estremece que el Gobierno diga que merece un respeto y me entristece que el PSOE baje las orejas. A todos y cada uno de los candidatos de Sánchez le podemos formular la misma pregunta... ¿De verdad os vais a callar esta vez?, ¿De verdad vais a aceptar el pacto con Bildu aunque lleve a asesinos en sus listas?... ¿A ninguno le queda un ápice de dignidad para para decirle a Sánchez rompe ese pacto ya con Bildu o nos vamos del partido?" se ha preguntado.