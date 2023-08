La enorme distancia entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha quedado clara desde el saludo. Apenas un cruce de palabras al estrecharse las manos, pero ni una mirada entre ambos mientras posan para los fotógrafos. Ya en privado el líder del PP traslada su planteamiento a Sánchez. Una legislatura de sólo dos años para lograr seis pactos de Estado y elecciones generales transcurrido ese plazo, revisable si el pacto funciona. El pacto que ofrece Feijóo es, según ha dicho, para evitar que la gobernabilidad quede en manos de los independentistas que solo representan al seis por ciento de los españoles. Si después de la comparecencia de Feijoo quedaba alguna duda, el PSOE ratifica su NO. Tras reunirse la ejecutiva federal los socialistas ironizan sobre la propuesta de pacto de Feijoo. Para los socialistas, Feijóo no tiene credibilidad al plantear esos pactos porque está incumpliendo la constitución al no querer renovar el Consejo General del Poder Judicial. Una renovación que le ha vuelto a plantear Sánchez pero que el líder del PP dice no poder aceptar porque, dice Feijoo, no está asegurada la independencia judicial.