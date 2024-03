La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha mostrado hoy satisfecha con el acuerdo de la Ley de Amnistía al considerar que "ahora sí, pordemos decir que podemos votar una ley que es integral, porque afecta a todos, y de aplicación inmediata". La portavoz de la formación ha avisado a los jueces españoles, a las puertas del Congreso, que prevaricarán si no aplican la ley de amnistía cuando entre en vigor, y ha sostenido que la norma ya no dependerá de la "imaginación y fabulación" de la "cúpula judicial" porque se ha "internacionalizado" y no depende del Código Penal de España.