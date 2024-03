Primera comparecencia del Gobierno de José María Aznar horas después de las explosiones tras los atentados del 11 de marzo de 2004. Ángel Acebes, ministro del Interior, aseguraba que no tenían “ninguna duda que el responsable de este atentado ha sido la banda terrorista ETA”. El mismo día el presidente del Gobierno afirmaba, también en una comparecencia pública a la nación, que “lograremos acabar con la banda terrorista”. Esa misma tarde el ministro del Interior informa del hallazgo de una furgoneta en la que se habían encontrado 7 detonadores y varias cintas. “Una que contiene versículos del Corán”, decía Acebes, que sin embargo, insistía en la autoría etarra: “La organización terrorista es en estos momentos la principal línea de investigación”. Un día más tarde el entonces presidente del Gobierno reconoce que se han abierto otras líneas de investigación, aunque se sigue apuntando a ETA como principal sospechoso. En las manifestaciones multitudinarias se piden explicaciones. Sábado 12 de marzo, en plena jornada de reflexión, el portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, insiste en la línea de ETA: “Todo apunta que fueran los criminales y asesinos de la banda terrorista ETA” Esa tarde se convoca, a través de los móviles, una concentración masiva frente a la sede del PP. El candidato de los populares a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece a las pocas horas en rueda de prensa a denunciar los hechos y afirma que, las concentraciones y manifestaciones “tienen por objeto influir y coaccionar la voluntad del electorado”. El PSOE, a través de Alfredo Pérez Rubalcaba, comparece tras Rajoy ante los medios para asegurar que “los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta”. Poco después, Acebes informa de las primeras detenciones y ya reconoce que “alguno podrían tener relación con grupos extremistas marroquíes”. Pero no desvincula a ETA, aseverando que “no se descarta nada”. El domingo 14 de marzo se celebraron las elecciones generales. El PSOE ganó las elecciones con más de 11 millones de votos y 164 diputados frente a los 9.763.144 votos que obtuvo el PP y que le arrojaron 148 diputados. José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en presidente del Gobierno.