El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha realizado una declaración institucional en la que ha cargado sin matices contra el preacuerdo firmado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. Una declaración que, como él mismo ha reconocido, ha hecho sin haber leído ningún tipo de documento del Partido Socialista sobre el acuerdo y basándose en declaraciones de ERC. García Page se ha mostrado contundente. "Este documento no me representa y no me vincula", ha avisado y ha opinado que este acuerdo con ERC supondría "una patada al puzle constitucional".