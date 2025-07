El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado hoy que no salió del Comité del partido celebrado el sábado con “garantías” de que no haya más casos de corrupción en el PSOE. “Lo que más me preocupa de fondo es que algunos tienen más miedo a la crítica que a los chorizos y tendrían que estar más atentos a los mensajes y las grabaciones que tienen los chorizos”, ha dicho desde la laguna de Uña en Cuenca.

García Page ha insistido en que “algunos tienen tanto interés en demostrar fuerza, que no se dan cuenta de que consiguen lo contrario porque lo que están transmitiendo es que, a poco que se mueva una piedra, se tambalea el edificio”. El presidente manchego también ha vuelto a defender que Sánchez se someta a una moción de confianza y ha advertido que, si el presidente da el próximo miércoles en el Parlamento las mismas explicaciones que ante su partido, “habrá muchos problemas”.