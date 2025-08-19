El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que el próximo martes el Consejo de Ministros declarará como zona catastrófica muchos de los territorios que hoy están sufriendo los incendios. Sánchez ha vuelto a insistir en la necesidad de adoptar un compromiso político para atajar la emergencia climática. “Los medios están, serán mayores, pero también las competencias están delimitadas y todos tenemos que comprometernos con la emergencia climática, que no obedece a una diferencia ideológica, afecta a todos los vecinos con independencia de lo que voten. Estamos ante una realidad que cada vez nos atropella más y que tenemos que hacer frente con mayores recursos, mayor empatía y mayor compromiso”, ha dicho desde el Centro de Mando Avanzado del incendio que afecta a Jarilla (Cáceres).