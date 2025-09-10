El ministro de Transportes, Oscar Puente, utiliza su intervención en el Congreso para enumerar, una a una, las "averías, incidencias, caídas de energías, etc" del transporte público de Ibiza, en respuesta al diputado del PP, Marí Bosó.
Puente ha enseñado fotos de un vehículo de línea que los populares habían asegurado que era nuevo y que poco tiempo después de adquirirlo, se quemó en la calle. El ministro afea al PP que trataran de pasar por nuevo el vehículo, que era en realidad un autobús que la Comunidad de Madrid había desechado por contaminante.