Lucía Feijoo Viera

El Rey insta a no "desfallecer" en criticar "el brutal e inaceptable sufrimiento" de los palestinos

Felipe VI ha agradecido este miércoles "el papel mediador" que Egipto está desarrollando para alcanzar un alto el fuego en Gaza, la liberación de los rehenes israelís y el restablecimiento de la ayuda humanitaria en la Franja. Esa ingente tarea que el país árabe desarrolla junto con Qatar y EEUU está siendo inútil por ahora, cuando se está a punto de cumplir dos años de los atentados terroristas de Hamás contra Israel que desencadenaron la ofensiva del Gobierno de Binyamin Netanyahu sobre los territorios palestinos. Esa falta de resultados puede desalentar a cualquiera, ha reconocido el Rey durante su visita de Estado a Egipto, y por eso ha animado al presidente del país, Abdelfatá al Sisi, a no "desfallecer en el empeño" y seguir denunciando "el brutal e inaceptable sufrimiento de cientos de miles de personas".