Lucía Feijoo Viera

Pedro Sánchez: “Mi mujer y mi hermano son inocentes”

Pedro Sánchez se ha mostrado tranquilo tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio por malversación a su esposa, Begoña Gómez, con jurado popular. "El tiempo pondrá las cosas en su sitio", aseguró esta noche en una rueda de prensa tras participar en la Asamblea General de la ONU para añadir que "defenderemos la verdad". Asumiendo así en primera persona los casos tanto contra su esposa como contra su hermano y reiterando su "inocencia". Sin entrar a descalificar el auto del juez de este miércoles, como sí han hecho otros miembros del Gobierno, Sánchez apeló a que cuando el tiempo ponga las cosas en su sitio, como confía, "y la justicia así lo dicte", tenga "la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo todo lo que está planteando en este caso el el juez Peinado".