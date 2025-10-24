Mario Draghi cree que "el futuro de Europa debe ser un viaje hacia el federalismo"
El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025, Mario Draghi, ha asegurado este viernes que el futuro de Europa "debe ser un viaje hacia el federalismo", un federalismo "pragmático" que esté basado en "cuestiones concretas", sea "flexible" y sea "capaz de actuar al margen de los mecanismos más lentos de toma de decisiones de la UE".
Últimos vídeos
Premio Princesa de Asturias
VÍDEO: Así fue el discurso de Byung-Chul Han, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025
CEREMONIA PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS
Eduardo Mendoza se declara "una joven promesa" y bromea sobre la vanidad al recibir el Premio "Princesa" de las Letras
Premios Princesa de Asturias