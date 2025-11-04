Lucía Feijoo Viera

Dolores Ruiz, cuyo marido e hijos murieron en la dana: “Cuando Mazón comía, mi familia ya no vivía”

"Mazón no hizo bien su trabajo; cuando él se fue a comer al Ventorro sabía que el (barranco del) Poyo iba lleno de agua"; a esa misma hora, "mi marido y mis hijos ya se habían ido" arrollados por la corriente, ha asegurado sollozando Dolores Ruiz en la Comisión de investigación de la dana en el Congreso. "A las seis ya se habían ido; él (Carlos Mazón) a las seis estaba comiendo. Es injusto, no hay perdón de Dios", ha añadido Dolores Ruiz, durante su comparecencia en la citada Comisión que arrancó hoy sus trabajos para esclarecer la tragedia, con las comparecencias de las víctimas en primer lugar.