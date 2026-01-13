Elma Saiz sobre Julio Iglesias: “Trabajamos para que no haya ningún espacio de impunidad y no vamos a mirar hacia otro lado”

Secciones

Lucía Feijoo Viera

Lucía Feijoo Viera

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se ha referido este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a las informaciones que apuntan a presuntas agresiones sexuales del cantante Julio Iglesias a varias trabajadoras del hogar a su servicio. “Este trabajo periodístico me merece mucho respeto. Como mujer y como progresista vuelvo a reafirmar el compromiso firme y contundente y rotundo del Gobierno de España ante cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres. Seguimos trabajando para que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito y jamás vamos a mirar hacia otro lado ante cualquier situación como este caso”, ha declarado.

