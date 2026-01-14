Lucía Feijoo Viera

Feijóo: “Cuando el presidente te llama, tu obligación es ir”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que se reunirá con Sánchez por respeto a la institución de la Presidencia del Gobierno aunque ha reconocido que sus expectativas de llegar a algún acuerdo están "entre nulas y escasas". "Yo no voy a la reunión para blanquear a Sánchez…Que no se equivoque nuestro amigo Abascal. Voy por respeto a la institución y entiendo que, quien no respeta la Presidencia del Gobierno, no respeta España. No soy presidente de un partido antisistema y mi responsabilidad es acudir cuando me cita el presidente de España. Cuando el presidente te llama, tu obligación es ir. Otra cosa es a qué vas. Yo voy a decirle que todo lo que quiera hacer en política exterior y de Defensa lo debe llevar al Congreso y someter a votación", ha explicado en una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa' de Mediaset.