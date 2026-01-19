Lucía Feijoo Viera

Feijóo, sobre el accidente de tren de Adamuz: "El Gobierno no nos ha dado ninguna información"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, aseguró en su primera comparecencia en Adamuz (Córdoba) este lunes, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que "el Gobierno no nos ha dado ninguna información", y que toda la que tiene le ha llegado a través del Ejecutivo autonómico. Así lo señaló a preguntas de la prensa, después de una intervención en la que trasladó su pésame a los familiares de las víctimas y su agradecimiento a quienes trabajan en las tareas de recuperación de cuerpos y de tratamiento de los heridos en los hospitales de la zona, algo que según dijo se ha realizado con una "gran profesionalidad".