EFE

Feijóo pide la dimisión inmediata de Marlaska por la querella al número dos de la Policía

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este miércoles que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, debe dimitir "esta mañana" o que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe cesarlo "esta tarde" tras la salida del número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, por su presunta implicación en un delito de agresión sexual. "Por respeto a las mujeres y a toda la Policía que sí nos protege, Marlaska debe dimitir esta misma mañana o Sánchez cesarle esta tarde", ha afirmado a través de un mensaje publicado en la red social X.