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DIRECTO | Irene Montero y Gabriel Rufián participan juntos en un acto en Barcelona / PI STUDIO

DIRECTO | Irene Montero y Gabriel Rufián participan juntos en un acto en Barcelona

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El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, celebrará este jueves en Barcelona un acto junto a la dirigente de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, sobre el futuro de la izquierda en España. Será una nueva oportunidad para que el diputado republicano presente su propuesta para unir a los partidos a la izquierda del PSOE y hacer frente al auge de la derecha y la extrema derecha. Una propuesta que siempre ha generado revuelo tanto por la envergadura de lo que plantea -juntar a partidos tradicionalmente enfrentados-, como porque cuenta con el rechazo frontal de su propia organización política. Más información

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