Sara Fernández

Investigan el acoso de tres furgonetas de aficionados de la Real a una autocaravana de seguidores del Atlético

La Guardia Civil de Badajoz ha abierto una investigación tras la denuncia presentada por una aficionada del Atlético de Madrid que, junto a otros seguidores rojiblancos, sufrió un presunto acoso y maniobras peligrosas por parte de tres furgonetas ocupadas por seguidores de la Real Sociedad cuando regresaban de la final de la Copa del Rey. "Hay una investigación abierta para determinar la posible infracción penal o administrativa", han dicho desde la Benemérita a El Periódico de Extremadura, que han añadido: "Está por determinar la hora exacta". Más información