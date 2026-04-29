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Choque en el Congreso entre Carlos Cuerpo y Esther Muñoz por corrupción y vivienda

Choque en el Congreso entre Carlos Cuerpo y Esther Muñoz por corrupción y vivienda

Lucía Feijoo Viera

Choque en el Congreso entre Carlos Cuerpo y Esther Muñoz por corrupción y vivienda

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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La sesión de control al Gobierno en el Congreso ha dejado un enfrentamiento directo entre la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Esther Muñoz, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en un intercambio marcado por el cruce de acusaciones sobre corrupción y prioridades políticas. Muñoz ha centrado su intervención en cuestionar el discurso del Ejecutivo respecto a la corrupción, aludiendo a la coincidencia con una jornada de procedimientos judiciales y acusando al Gobierno de tratar de desplazar ese debate. La dirigente popular ha sostenido que este asunto sigue entre las principales preocupaciones ciudadanas, apoyándose en datos del CIS, y ha reprochado al vicepresidente su negativa a abordarlo directamente en la Cámara. En su réplica, Cuerpo ha tratado de reorientar el debate hacia las políticas públicas, señalando que la principal inquietud de los ciudadanos es el acceso a la vivienda. El ministro ha instado al PP a posicionarse sobre las medidas aprobadas recientemente por el Ejecutivo en esta materia, en particular el real decreto ley impulsado por el Gobierno.

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