Lucía Feijoo Viera

Montero: "Faltan horas para que yo vuelva como presidenta de la Junta de Andalucía"

La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata en las elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha señalado este jueves durante un mitin en Cádiz que "faltan horas" para que su partido regrese la Gobierno de la comunidad y ella "vuelva como presidenta de la Junta de Andalucía". En un acto celebrado en la sala de fiestas Momart de Cádiz capital donde ha participado también el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al que han asistido unas 600 personas, según la organización, la candidata socialista a la Presidencia de la Junta ha insistido en el mensaje que centra la campaña en la recta final hasta la apertura de las urnas este próximo domingo: la movilización del voto.