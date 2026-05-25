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Las víctimas de Adamuz reclaman medidas urgentes para evitar otro accidente: "Siguen las roturas de carril"

Las víctimas de Adamuz reclaman medidas urgentes para evitar otro accidente: "Siguen las roturas de carril"

Lucía Feijoo Viera

Las víctimas de Adamuz reclaman medidas urgentes para evitar otro accidente: "Siguen las roturas de carril"

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PI STUDIO

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Mario Samper, el presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA), ha reclamado medidas urgentes y mayor mantenimiento en la red ferroviaria del país para evitar otro trágico accidente como el ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero. “El tren no es seguro”, confesó Samper, al revelar que las víctimas del accidente sufren secuelas psicológicas como la falta de sueñocomportamientos de aislamiento y pesadillas. “Creo que la marca española ahora mismo en relación con el ferrocarril, no tiene mucho que decir”, ha concluido. Más información

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