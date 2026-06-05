Lucía Feijoo Viera

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Sánchez: "Garantizo por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral"

El jefe del Ejecutivo ha querido zanjar los rumores que apuntaban a una coincidencia de citas con las urnas para el año que viene. A preguntas de los periodistas a su llegada al encuentro internacional en Tirana, Sánchez ha asegurado con rotundidad que las elecciones generales no se adelantarán para hacerse coincidir con los comicios locales y autonómicos. El mandatario ha insistido en que el calendario electoral se mantendrá según lo previsto, despejando así las dudas sobre un posible adelanto estratégico. En sus declaraciones, el presidente ha subrayado la importancia de separar ambos debates políticos, argumentando que la campaña para las elecciones locales y autonómicas del mes de mayo debe centrarse de manera exclusiva en la gestión de los alcaldes, alcaldesas y presidencias autonómicas que concurren a dicho proceso. Según Sánchez, mezclar ambos escenarios desvirtuaría una conversación que debe sustanciarse en torno al trabajo de los candidatos a las administraciones locales y regionales.