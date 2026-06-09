Lucía Feijoo Viera

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"Váyase a tomar por culo": Villarejo estalla contra la prensa al ser preguntado por Leire Díez

Villarejo ha mostrado su indignación por las noticias publicadas tras conocerse la investigación de la UCO en el caso de Leire Díez, donde los investigadores consideran que esta exmilitante ofreció al excomisario un acuerdo con la Fiscalía para que no entrara en la cárcel a cambio de conseguir información. El excomisario ha recordado que el PSOE está personado en causas en su contra, como Kitchen y que la Fiscalía ha presentado como prueba los archivos llevados por Pérez Dolset a la Justicia y ha apuntado que una parte del Ministerio Fiscal "persigue a las supuestas cloacas y otra parte de la Fiscalía Anticorrupción aceptan los audios que le da". "Entonces resulta que todo el tiempo que se han dedicado a destruirme, ahora resulta que yo hago un acuerdo con ellos, porque claro, en la ciudadanía tiene que enterarse de que todo esto es un montaje contra mí", ha insistido Villarejo, que se ha enfrentado con un informador y ha acusado a los medios de intentar distraer la atención.