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El Papa León XIV en la Sagrada Familia: "No podemos creer en Jesús y promover la guerra"
El Papa León XIV, ha advertido de que no se puede "creer en Jesús" y, al mismo tiempo, "promover la guerra" o abandonar al migrante. "Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria", ha zanjado en su homilía durante la misa en la Sagrada Familia.
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