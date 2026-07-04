Un café en las alturas: Paco Roncero / PI STUDIO

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Un café en las alturas: Paco Roncero

Tras la entrevista la semana pasada con el expolítico y profesor de la UFV, Tomás Gómez, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para el cocinero Paco Roncero. Considerado una de las figuras más relevantes de la alta cocina española contemporánea, Paco Roncero pertenece a una generación de chefs que han afianzado una idea innovadora de la alta cocina basada en la investigación y la puesta en escena. Antes de convertirse en uno de los nombres más visibles de la vanguardia, Roncero pasó por cocinas de referencia como Zalacaín y el Hotel Ritz. Pero el gran hito en su carrera llega en 1991, cuando se incorpora a las cocinas del Casino de Madrid. Desde entonces ese emblemático edificio de la calle Alcalá es su territorio profesional y emocional. Paco Roncero Restaurante cuenta con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol.