Lucía Feijoo Viera

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El vídeo resumen que la Casa del Rey ha elaborado con los tres años militares de la Princesa de Asturias

La Casa Real ha publicado este jueves un vídeo que recoge algunos momentos de los tres años de formación de la princesa Leonor en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, algunos de ellos inéditos hasta ahora. Zarzuela ha difundido el vídeo, de dos minutos y medio de duración, a través de sus redes sociales, y ha destacado que a lo largo de este período Leonor "ha hecho suyos, desde la máxima responsabilidad, los valores que definen a las Fuerzas Armadas: honor, valor, disciplina y lealtad". En el vídeo, puede verse a la princesa de Asturias realizando maniobras junto a compañeros, llevando a cabo diversas tareas a bordo del Juan Sebastián Elcano, pilotando un Pilatus PC-21 y haciendo esgrima, entre otras imágenes de estos tres años. Leonor recibirá los despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como el de Alférez de Navío de la Armada en julio de 2027.