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Óscar López sobre Ayuso: "La han vuelto a pillar con el carrito del helado"

Varios ministros del Gobierno han cargado este miércoles contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la compra por parte del Gobierno regional de un ático de 485 metros cuadrados más otros 200 de terraza en Chamberí, uno de los distritos más caros de la capital. El Gobierno regional explica que ha adquirido el inmueble para que lo utilice la presidenta madrileña como oficina temporal mientras duren los trabajos de rehabilitación de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, unas obras que no se conocían hasta este miércoles y que empezarán en agosto. La compra ha sido adelantada por el diario El País y confirmada por la Comunidad de Madrid. La propia Ayuso ha explicado después que el inmueble se destinará a mantener "reuniones institucionales" y que todo obedece a una "campaña de desprestigio".