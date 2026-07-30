Lucía Feijoo Viera

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La Comunidad de Madrid pone en venta el ático de Ayuso para ayudar a la reconstrucción tras los incendios

El consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha anunciado hoy la puesta en venta del ático adquirido por la CAM en el barrio de Chamberí y de otros cuatro inmuebles más en la calle Gran Vía, valorados en unos 20 millones “para poder ayudar a la reconstrucción de la Sierra Oeste” afectada por los incendios. Esta decisión se toma después de la polémica generada por la adquisición del ático, supuestamente para utilizarlo como lugar de trabajo de Isabel Díaz Ayuso y su equipo durante las obras que se realizarán en la Real Casa de Correos. A este respecto, el consejero ha señalado que la rehabilitación de la puerta del Sol se mantiene, pero se buscarán “espacios para trasladarse” donde sea “compatible” la actividad institucional del Gobierno de la CAM con las obras. Más información