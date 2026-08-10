Lucía Feijoo Viera

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Tensión en la Jefatura de Policía de Ceuta ante una avalancha de menores migrantes

Cientos de migrantes menores se acumulan en la puerta de la Jefatura Superior de Policía Nacional. Lo hacían desde primera hora de la mañana e incluso algunos pasaron la noche, sin embargo, a partir de las diez de la mañana comienza a revolverse la masa. Es entonces cuando la Unidad de Interveción Policial, desplegada ahí, interviene. Desalojan la zona donde se acumulaban todos y los echa a los lados. Les coloca fuera de la calle con vallas para que no pasen. Por la avalancha queda una persona tendida en el suelo. Finalmente han podido organizar una cola ordenada que se extendía varios metros. Los agentes se ven saturados ante la cantidad de menores que acuden a ese lugar. Van sin cita para registrarse como menores no acompañados.