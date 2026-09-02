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Miles de personas se movilizan en toda España en solidaridad con Ceuta

Suenan las consignas en las calles de Madrid. Son miles los que se concentran frente al Ayuntamiento de la capital, donde muestran su solidaridad por el pueblo ceutí. Mismo sentir en el resto de España. Ha habido más de 260 convocatorias, aunadas por la Federación de Municipios y provincias, se preveían multitudinarias y así ha sido. Barcelona, A coruña, Tenerife, Valencia o Málaga son algunos ejemplos de la explosión de solidaridad con Ceuta, en su día más grande, el día de la autonomía. Ha sido difícil incluso mantener la entereza. A través de las pancartas, el malestar ha sido palpable en las calles. Más información