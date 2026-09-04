Agencia ATLAS / Foto: José Luis Roca

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El Consejo de Política Fiscal aprueba el nuevo sistema de financiación autonómica con el apoyo del Gobierno, Cataluña y Canarias

Hoy se ha reunido el Consejo de Política Fiscal para votar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno y la Comunidad de Madrid ha dado plantón a la reunión. Pero Isabel Díaz Ayuso se ha quedado sola en su llamamiento a boicotearla. Han acudido el resto de los consejeros de Hacienda de todas las comunidades. Votaban ese nuevo modelo de financiación que lleva 12 años caducado y que ha salido adelante con el apoyo del Gobierno, de Cataluña y de Canarias. El resto de comunidades, incluidas las socialistas, han votado en contra pero la reforma igualmente sale adelante. El nuevo plan inyecta 21.000 millones de euros a las comunidades autónomas a partir de 2027. Más información