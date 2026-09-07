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Vox se querella contra Sánchez y Marlaska y acusa al presidente de ser “un agente de Marruecos”

Vox se querella contra Sánchez y Marlaska y acusa al presidente de ser “un agente de Marruecos”

Lucía Feijoo Viera

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Vox se querella contra Sánchez y Marlaska y acusa al presidente de ser “un agente de Marruecos”

Lucía Feijoo Viera

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Vox ha anunciado este lunes una querella contra Pedro Sánchez y Grande-Marlaska por varios delitos y les ha acusado de “colaborar con el terrorismo”. Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, ha asegurado en rueda de prensa que el presidente del Gobierno es “un agente de Marruecos y el Partido Socialista, su red de difusión y comunicación en España”. “Ceuta sigue asediada, ocupada e invadida por más de 20.000 personas”, ha añadido el portavoz de VOX en la ciudad autónoma, Juan Sergio Redondo.

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