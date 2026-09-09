Lucía Feijoo Viera

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Núria Parlon, tras la dimisión de Trapero: “Me hubiera gustado que hubiera continuado”

Josep Lluís Trapero ha dimitido este miércoles como director general de la Policía de Cataluña tras dos años en el cargo. En rueda de prensa, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha asegurado que le hubiera gustado que hubiera continuado porque “hay que destacar la buena labor que ha hecho”. El comisario Ferran López será el nuevo director general y la comisaria Sílvia Catà, la nueva jefa de los Mossos d’Esquadra.