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Sánchez defiende la inversión del Gobierno en ciencia

Declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha defendido la inversión del Ejecutivo en ciencia y ha criticado a quienes rechazan destinar fondos públicos a proyectos de este ámbito, de investigación y de tecnología. En este sentido, considera que el "verdadero despilfarro" sería renunciar a ello. (Fuente: Moncloa) Más información