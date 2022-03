El proyecto 'En Faena' de El Periódico de Aragón se suma a normalizar y dar visibilidad al trabajo diario de cinco mujeres en sectores laborales masculinizados, coincidiendo con el 8M y el Día Internacional de la Mujer. Esta es la tercera de las cinco entregas con entrevistas en formato vídeo.

Este tercer episodio se centra en Rosa Pilar Marín, una bombera de Zaragoza, cuyos inicios fueron de conductora de vehículos, "me lo pasaba bomba conduciendo por la ciudad con las sirenas", "disfrutaba con los vehículos grandes", aunque "es verdad que me sentía observada y en el punto de mira, y me obligaba también a dar ejemplo y dar más que mis compañeros. Esa sensación de no fallar porque eres chica, la he tenido", afirma.

En Zaragoza hay unos 300-325 bomberos hombres frente a 7 mujeres. En España el conjunto de bomberos los forman alrededor de 23.000 bomberos, de los que 168 son bomberas. "Creo que ha sido un problema de generación y cada vez se presentan más mujeres", reflexiona.

Fuerza física y mental

Rosa Pilar Marín ha estado siempre al pie del cañón porque le gusta ser bombero. Hay que tener en cuenta que si un bombero pesa 75 kilos, con el traje puesto mueve más de 120 kilos. Pero también necesita "estar fuerte de mente" dadas las situaciones de estrés por las que atraviesa. "Ese estrés, a los bomberos nos da adrenalina y energía y estamos centrados en el trabajo y no nos pesa nada en ese momento, solo lo notamos todo cuando acabamos", afirma.

"Como entramos muchas veces a sitios con mucho humo y vamos enmascarados. la gente no diferencia si somos hombres o mujeres. Solo en el momento que yo hablo a la persona para tranquilizarla es cuando se percatan y se quedan un poco sorprendidos. Cuando una persona necesita ayuda no pide un hombre o una mujer, sino que sean bomberos", afirma de la actitud del ciudadano.

Con 55 años ha pasado a tareas de auxiliar y actualmente está atendiendo el teléfono de emergencias del 080 y su trabajo consiste en coordinar esa emergencia. Una labor muy importante, ya que un minuto de demora en la llegada en determinadas situaciones puede resultar vital.