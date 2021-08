En Afganistán, la cúpula talibán ha dado su primera rueda de prensa. Ha sido una especie de presentación ante el mundo que ve su regreso al poder entre el recelo y el miedo. Los islamistas aseguran, sin embargo, que los afganos van a poder seguir con sus vidas con total normalidad. Y que las afganas estarán felices de someterse a la ley islámica. En un hecho sin precedentes, por primera vez los talibán se presentan al mundo en rueda de prensa. Los tiempos han cambiado y quieren hacer ver que ellos también. El primer mensaje ha sido para Estados Unidos: aseguran que su país no volverá a ser un santuario terrorista. Además, su portavoz ha anunciado una amnistía general. Tanto para funcionarios del caído gobierno como para los que colaboraron con la comunidad internacional. Aseguran que no tomarán represalias, animan a las mujeres a volver al espacio público, al trabajo y dicen respetar sus derechos, pero eso sí dentro de la ley islámica.La población y el mundo entero no termina de fiarse. En varias provincias ya se presentan lista en mano buscando a antiguos colaboradores.