Sin rodeos Joe Biden afirma que Rusia invadirá Ucrania. Lo que no tiene tan claro es cuándo dará ese paso Vladimir Putin. Cree que dependerá de con qué pie se levante. Biden le advierte de que va a pagar un precio muy alto y que lo lamentará. Sobre el papel ambos quieren apurar al máximo la vía diplomática. De hecho, su secretario de Estado, Antony Blinken, sigue en Kiev inmerso en las negociaciones. España también apuesta por el diálogo, aunque no descarta mandar tropas a Ucrania. Mientras que Reino Unido, ya ha enviado un cargamento de armas. Por su parte, Moscú sigue negando cualquier plan de invasión. Pero, en la frontera, no para de llegar armamento pesado y militares. Sobre el cielo de la región sur de Rostov muy cerca de la zona fronteriza ya sobrevuelan helicópteros bélicos. Ucrania no espera de brazos cruzados ha movilizado no solo al ejército, también a la población de entre 18 y 60 años. Parece que el tiempo del diálogo, se agota.