Mientras sigue asustando con exhibiciones de poderío bélico como esta, Rusia dice que sus fuerzas irán retirándose de las fronteras con Ucrania según culminen los ejercicios militares. Pero la OTAN no se cree esa supuesta desescalada. Al contrario, estas imágenes de satélite probarían que Moscú ha aumentado en otros siete mil los soldados desplegados en la zona. "Rusia ha vuelto a desmostrar su desprecio por los principios que sustentan la seguridad europea y su capacidad y voluntad de amenazar con el uso de la fuerza" El presidente ucraniano reitera que su país no renuncia, como exige el Kremlin, a entrar en la OTAN...según Zelenski, es la única garantía para no perder su independencia. La Unión Europea intenta apurar la vía diplomática. Aunque la presidenta de la Comisión reconoce que están preparados para lo peor... El temor es que Rusia aproveche como excusa una escalada de la violencia en las regiones separatistas ucranianas para iniciar la invasión.